10:57 25.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Москве автомобиль на скорости влетел в автобусную остановку, пять человек травмировано

В Москве в четверг утром, 25 января, автомобиль на полном ходу въехал в автобусную остановку.

В Москве автомобиль на скорости влетел в автобусную остановку, пять человек травмировано

На момент аварии на остановки находились люди. Первоначально сообщалось, что в результате инцидента водитель погиб, а все находившиеся на остановке люди пострадали.

Вместе с тем по последним данные, водитель и четверо облей с остановки получили травмы. Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел на проспекте Мира.

Легковушка попала в аварию, и ее отбросило на остановку, на которой люди ждали автобус. По словам полицейский, водитель ехал со скоростью не менее ста километров в час и, по предварительным данным, не справился с управлением.

Позже пришло сообщение о том, что в багажнике автомобиля обнаружили труп. Человек, чье тело извлекли из багажника, скончался от кровоизлияния в мозг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Гватемале в четверг утром, 25 января, пассажирский автобус упал в пропасть. В результате аварии 15 человек погибли. При это на момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились 45 пассажиров.

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