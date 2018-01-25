23:40 25.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге в аварию попал пассажирский вертолет - ФОТО

В городе Кременчуге Полтавской области сегодня, 25 января разбился гражданский вертолет. Об этом передает пресс-служба ГСЧС области.

В Кременчуге в аварию попал пассажирский вертолет - ФОТО

По предварительной информации, транспортное средство могло зацепить электропровод или хвостом задеть телевышку. В результате аварии вертолет загорелся, очевидцы вызвали бригаду пожарных и спасателей. Все пассажиры, которые находились на борту вертолета погибли, количество жертв и личности погибших покамест неизвестны. Место аварии окружили правоохранители. На месте происшествия работают три единицы пожарной техники и 35 сотрудников службы.

Недавно в Канаде также в аварию попал пассажирский вертолет, все люди погибли. Экипаж выполнял плановые технические работы на гидропровидний линии и гидроэлектростанции на территории муниципалитета Твид. На момент аварии на борту вертолета находились пилот и три члена экипажа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сирии разбился потерпел крушение российский вертолет Ми-24.

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