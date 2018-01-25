В Харькове подросток отравился чадным газом и умер - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Согласно словам начальника Немышлянского отдела полиции Александра Козленко, газовый котел незаметно затух и в помещение начал поступать чад. Пострадавшего доставили в местную больницу, однако врачи не смогли спасти несовершеннолетнего.

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немишлянского отдела полиции сегодня около 00:40", - говорится в сообщении.

Как утвержают медики, парень скончался не приходя в сознание.

В связи с этим следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства, а также назначают все необходимые экспертизы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковске, 30 декабря, из-за отравления угарным газом погибли шесть человек. Среди них - двое взрослых (мама, папа) и четверо детей.