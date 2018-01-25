В Днепре возник пожар на перепелиной ферме - ФОТО

Предварительно установлено, что пожар возник в одноэтажной хозяйственной постройке площадью 120 кв. метров. Огнем уничтожена крыша и внутренняя обшивка стен.

К ликвидации пожара были привлечены две единицы пожарно-спасательной техники и семь человек личного состава ГУ ГСЧС в области. В результате несчастного случая погибли около пяти тысяч птиц.

Причина возгорания и ущерб устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в одном из административных зданий, что находится по улице Глыбочицкой 33/37 в Шевченковском районе столице, произошел пожар.