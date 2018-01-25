11:59 25.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре возник пожар на перепелиной ферме - ФОТО

Вблизи Днепра в среду, 24 января, пламя охватило частную перепелиную ферму. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепре возник пожар на перепелиной ферме - ФОТО

Предварительно установлено, что пожар возник в одноэтажной хозяйственной постройке площадью 120 кв. метров. Огнем уничтожена крыша и внутренняя обшивка стен.

К ликвидации пожара были привлечены две единицы пожарно-спасательной техники и семь человек личного состава ГУ ГСЧС в области. В результате несчастного случая погибли около пяти тысяч птиц.

Причина возгорания и ущерб устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в одном из административных зданий, что находится по улице Глыбочицкой 33/37 в Шевченковском районе столице, произошел пожар.

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