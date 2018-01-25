10:26 25.01.2018 | Происшествия | Новости
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Российское судно с десятками людей пропало в Японском море - ФОТО

Спасатели южнокорейского морского координационного центра Донгхэ получили информацию о том, что сработал аварийный буй судна "Восток", направлявшегося на Сахалин. Об этом сообщает Интерфакс.

Российское судно с десятками людей пропало в Японском море - ФОТО

Когда на место где пропала лодка прибыла южнокорейская помощь, они там ничего не обнаружили. Попытки связаться с пропавшим судном не принесли результата.

Примечательно, что на рыболовной лодке "Восток" была команда из 21 человека.

Для их поисков было направлено два вертолета Ми-8 и теплоход "FESCO Диомид". Кроме того, в поисках пропаж планируют задействовать самолет Бе-200 МЧС России.

Известно, то погода в районе Японского моря, где пропал "Восток", способствовала быстрому обледенению судов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Финском заливе потерпело крушение пассажирское судно, в результате которого два человека пропали без вести.

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