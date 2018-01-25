Под Миланом поезд сошел с рельсов, есть погибшие - ФОТО

В результате аварии есть погибшие и травмированные. Их количество сейчас уточняется, однако местная полиция называет от трех до пяти человек погибших.

При этом около ста человек получили травмы, из них десять находятся в критическом состоянии. Больница в соседнем городе Монца приостановила все операции в ожидании поступления травмированных пассажиров.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя государственной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato, инцидент произошел в Пьольтелло примерно в 40 километрах от города. Поезд направлялся из Кремоны в Милан. Других подробностей происшествия пока не сообщают.

В результате аварии на участке железной дороги, которая соединяет Милан и Венецию, объявили о задержках поездов. На место происшествия в районе Пьольтелло прибыли несколько машин скорой помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Гватемале в четверг утром, 25 января, пассажирский автобус упал в пропасть. В результате аварии 15 человек погибли. При это на момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились 45 пассажиров.