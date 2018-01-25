09:15 25.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Гватемале автобус с пассажирами упал в пропасть, 15 человек погибли

В Гватемале в четверг утром, 25 января, пассажирский автобус упал в пропасть.

В Гватемале автобус с пассажирами упал в пропасть, 15 человек погибли

В результате аварии 15 человек погибли. При это на момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились 45 пассажиров.

Как сообщает местный информационный портал Prensa Libre, ссылаясь на предварительные данные полиции, трагедия произошла в департаменте Уэуэтенанго, когда водитель пытался переехать вброд реку. Вместе с тем он не рассчитал, что после сильных дождей река вышла из берегов.

Поток воды оказался настолько силен, что потащил за собой автобус, который вместе с водой упал в 40-метровый овраг.

Напомнм как сообщал УРА-Информ, Во Львове в среду, 24 января, микроавтобус столкнулся с маршруткой. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека пострадали. Как сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции, авария произошла вечером на улице Шевченко.

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