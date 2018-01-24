В Ливии произошел двойной теракт, погибли 33 человека

В результате террористического акта погибли 33 человека. Десятки человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, первый взрыв прогремел возле мечети в центральном районе Эс-Сальмани, когда верующие выходили из здания после вечерней молитвы. Второй взрыв был более мощный, он прозвучал примерно через 15 минут на противоположной стороне улицы, после того, как на место происшествия прибыли полиция и медики.

Взрывной волной была повреждена также машина скорой помощи. По данным местных властей среди пострадавших - сотрудники полиции. При этом убит глава следственно-розыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии Ахмед Али аль-Фитруи.

Вместе с тем врачи опасаются, что количество погибших может возрасти, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Напомним, 15 января в Ливии в результате вооруженного столкновения в аэропорту столицы страны Триполи погибли по меньшей мере 20 человек, 60 получили ранения.

Как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Ливию, поскольку в стране резко ухудшилась ситуации с безопасностью.