В Кривом Роге водитель маршрутки умер во время работы

Неприятность произошла на одной из станций техобслуживания. Факт смерти водителя подтвердили в полиции. Предварительно установлено, что сотрудники СТО обнаружили 49-летнего мужчину без признаков жизни. Он находился в своей машине.

Известно, что водитель маршрутки №230 утром перед выездом жаловался на плохое самочувствие. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

По данному делу правоохранители проводят расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Ровно в результате дорожно-транспортного происшествия двух иномарок погибло два человек, один пассажир выжил.Столкнулись две иномарки - немецкая БМВ и Опель. Вероятно один из водителей не успел уступить проезд по встречной полосе, после чего произошло лобовое столкновение.