08:32 24.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии столкнулись сразу 17 автомобилей, пострадали 18 человек

В Германии в среду утром произошла масштабная авария. Массовое ДТП с участием 17 автомобилей произошло

В Германии столкнулись сразу 17 автомобилей, пострадали 18 человек

На автобане в Баварии столкнулись сразу 17 автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 18 человек.

При этом трое из них получили серьезные травмы. Как сообщает радиостанция BR, авария произошла после семи часов утра на участке длиной в 300 метра автобана 73 под Брайтенгюсбахом.

В общей сложности это было три дорожно-транспортных происшествия с короткими промежутками. В полиции отметили, что причиной аварий могло быть несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами.

Местные власти оценили суммарный ущерб в сумму более 150 тысяч евро. Экстренным службам пришлось закрыть трассу, что повлекло за собой пробки длиной до семь километров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник поздно вечером, 23 января, маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. К счастью никто во время аварии не пострадал. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Бажана.

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