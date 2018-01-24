Украинские военные подбили грузовик с российскими артиллеристами под Горловкой

Как отмечается, бойцы батальона "Донбасс-Украина" после очередной вражеской атаки заметили грузовик и за несколько секунд уничтожили его.

По словам бойца Донбасса с позывным "Авер", по карьеру выезжали три грузовые машины.

"Наших на той стороне нет – открыли огонь, сожгли одну машину с боекомплектом", - признался украинский солдат.

При этом в разведке поведали о том, что это была машина с российскими военными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первый заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, что его наблюдатели зафиксировали признаки подготовки к эскалации боевых действий на Донбассе.