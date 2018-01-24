11:33 24.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Одессой столкнулся поезд и автобус, шесть пострадавших - ФОТО

В городе Черноморск произошоло столкновение товарного поезда с автобуом, в котором перебывали пассажиры. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщает региональное управление Нацполиции.

Под Одессой столкнулся поезд и автобус, шесть пострадавших - ФОТО

По словам полицейских, инцидент произошел на территории морского торгового порта.

Предварительно установлено, что во время дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Пятерым из них оказана медицинская помощь на месте, один травмированный госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице на бульваре Дружбы Народов произошла  масштабная авария при участии четырех автомобилей. Согласно информации источника, все автомобили влетели в стоящий на светлофоре Renault, в результате транспорт модели Chevrolet, Daewoo и Dacia получили незначительные повреждения обшивки.

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