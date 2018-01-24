Под Киевом в жилом доме прогремел взрыв, один человек погиб - ФОТО

В жилом доме взорвался природный газ. В результате инцидента погиб один человек.

Еще двое жителей дома получили травмы. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели получили информацию о взрыве около шести часов вечера.

Очевидцы сообщали, что на улице Широкая в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома, по предварительным данным, произошел взрыв природного газа. После чего начался пожар.

Уже на месте происшествия спасатели установили, что взрыв разрушил стены и перекрытия между этажами. Пришлось эвакуировать всех жителей. Пожар был ликвидирован только утром 24 января. Сейчас спасатели продолжают разбирать обломков крыши и перекрытия дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник утром, 23 января, возле станции метро " Выдубичи" произошел пожар. Тут горели складские помещения. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.