00:30 24.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Киев-Харьков из-за снегопада образовались заторы - ФОТО

Во вторник, 23 января, возле села Долина на трассе Киев-Харьков-Довжанский образовалась огромные пробки.

На трассе Киев-Харьков из-за снегопада образовались заторы - ФОТО

Заторы произошли из-за большого скопления грузовиков и автомобилей, которые увязли в сугробах. Как сообщает Министерство внутренних дел Украины, полиция принимают меры для нормализации движения на автодорогах, оказывают помощь участникам движения, которые попали в сугробы и не могут выбраться из снежного плена.

С помощью спецтехники силовики извлекают большегрузный и крупногабаритный транспорт из кюветов и сопровождают к месту стоянки грузовиков, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, международный аэропорт "Запорожье" во вторник, 23 января, приостановил работу из-за сильного снегопада.

В городе всю ночь шел снег.

Как сообщили в руководстве аэропорта, накануне, несмотря на крайне сложные погодные условия, все рейсы прибыли и были отправлены по расписанию. Однако из-за метели сегодня утром вынуждены сделать перерыв в работе.

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