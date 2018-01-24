12:10 24.01.2018 | Происшествия | Новости
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Десятки тысяч человек эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана на Филиппинах

По меньшей мере, 60 тысяч филиппинцев были вынуждены покинуть дома из-за угрозы извержения вулкана Майон. Об этом говорится в сообщении Национального совета Филиппин по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Десятки тысяч человек эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана на Филиппинах

Как отмечается, вулкан расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин - Манилы. Так, в ночь на среду были замечены выбросы лавы на высоту от 3 000 до 5 000 метров. В связи с этим в 17 городах и муниципалитетах закрыты школы.

Кроме того, отменены более 50 внутренних и международных авиарейсов.

По этому поводу эксперты предупреждают, что сильное извержение вулкана может произойти в течение нескольких недель или даже дней.

Кстати, первое извержение вулкана было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное - в 1814 году, тогда погибли 1,2 тыс. человек. Вулкан популярен среди альпинистов, в 2013 году во время извержения на нем погибли пять туристов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Японии неподалеку от международного лыжного курорта Кусацу в префектуре Гумма произошло извержение вулкана.

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