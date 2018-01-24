Автомобиль Tesla на автопилоте протаранил пожарную машину - ФОТО

Как сообщает CNN, Tesla Model S двигался на автопилоте со скоростью 104 км/ч. В то же время сам водитель транспортного средства утверждает, что его машина ехала в режиме автопилота. Поэтому, он был полностью увер в движении на дороге.

При этом сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что водитель несмотря на инновации техники все равно должен следить за маневрами в дорожном движении.

К счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия удалось избежать.

Тем не менее, произошедшим заинтересовались в Национальном управлении по безопасности на транспорте — в ведомстве намерены провести расследование. Согласно информации американских СМИ, это далеко не первый случай, когда понадеявшись на автопилот водитель и пассажиры "умной машины" попадают в аварию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аэропорту немецкого города Дюссельдорф пассажирский самолет совершил посадку во время бушевавшего урагана. В сложной ситуации экипаж сажал машину без автопилота.