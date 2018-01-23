В Тернопольской области девушка погибла, катаясь на санках - ФОТО

Правоохранителями было установлено, что компания молодых людей решила покататься на санках, прицепив их к автомобилю ВАЗ.

Таким образом, они катались улицами, привязав двое саней к авто. На одних сидело два человека, на других - одна девушка. На повороте сани занесло, одна из девушек ударилась головой в бетонный столб.

На место происшествия прибыла скорая помощь, девушку госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. К сожалению, девушку спасти жизнь не удалось.

В настоящее время, полиция расследует это дело.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Николаевской области две двадцатилетние подруги утонули в реке Южный Буг при попытке переплыть реку. Молодые люди выплыли на лодке из села Новокантакузовка Доманевского района в село Бугское Вознесенского района Николаевской области. Когда компания возвращалась на лодке обратно, с ними пропала связь, и родные выехали на поиски.