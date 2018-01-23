19:52 23.01.2018 | Происшествия | Новости
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В США произошла стрельба в школе, есть погибший

В американском городе Бентон штат Кентукки произошла перестрелка в школе, в результате инцидента один человек погиб. Еще, по меньшей мере, получили серьезные травмы пятеро человек.

В США произошла стрельба в школе, есть погибший

Об этом сообщает CBS News

При этом Такие губернатор штата Мэтт Бевин в своем в Twitter сообщил, что злоумышленник стрелял в пятерых человек, однако погиб только один. В настоящее время стрелок задержан.

"О других подробностях происшествии больше ничего неизвестно", - подчеркнул Бевин.

В свою очередь полицейский детектив Джоди Кэш заявил во время телефонного интервью телеканалу о том, что сложившаяся ситуация уже не представляет опасности окружающим. 

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", полиция Соединенных Штатов Америки в течении января-декабря 2017 год застрелила 987 человек. Так, более четверти из погибших это афроамериканцы, более трети это люди латиноамериканского происхождения моложе 30 лет. Из общего количества погибших - 940 это мужчины.

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