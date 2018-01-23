22:56 23.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Париже Сена вышла из берегов - ВИДЕО

Во Франции сильно поднялся уровень воды в Сене.

В Париже Сена вышла из берегов - ВИДЕО

В результате стихийного бедствия в Париже во вторник, 23 января, река вышла из берегов. Как сообщает газета Le Figaro, по предварительным оценкам экспертов, уровень воды поднялся до 4,9 метров.

Предполагается также, что уровень воды может расти и достигнет шести метров.

В связи с этим местные власти в Париже объявили тревогу. Закрыты также несколько туннелей и приостановлено движения поездов.

В полиции попросили граждан проявлять осторожность около реки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в побережья Аляски сегодня утром, 23 января, произошло землетрясение магнитудой 8,2 баллов.

Сейсмологи объявиди угрозу цунами.

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