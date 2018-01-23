11:16 23.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве возле станции "Выдубичи" произошел масштабный пожар - ФОТО

В Киеве во вторник утром, 23 января, возле станции метро "Выдубичи" произошел пожар.

В Киеве возле станции

Тут горели складские помещения. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, около семи часов утре спасатели получили информацию о возгорании на улице Будиндустрии. На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

Уже на месте пожарные установили, что огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Уже через два часа огонь был полностью ликвидирован. При этом спасателям удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные помещения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Уманском районе Черкасской области в понедельник, 22 января, горела школа-интернат. Местные власти эвакуировали 33 детей в возрасте от 11 до 14 лет. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

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