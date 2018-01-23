В Киеве возле станции "Выдубичи" произошел масштабный пожар - ФОТО

Тут горели складские помещения. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, около семи часов утре спасатели получили информацию о возгорании на улице Будиндустрии. На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

Уже на месте пожарные установили, что огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Уже через два часа огонь был полностью ликвидирован. При этом спасателям удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные помещения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Уманском районе Черкасской области в понедельник, 22 января, горела школа-интернат. Местные власти эвакуировали 33 детей в возрасте от 11 до 14 лет. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.