В Германии в небе столкнулись самолет и вертолет, погибли четыре человека - ФОТО

В Германии во вторник, 23 января, в небе над городом Филипсбург в земле Баден-Вюртемберг столкнулись спортивный самолет и вертолет.
В результате аварии, по предварительным данным, погибли четыре человека. Как сообщает местная полиция, вертолет принадлежал поисково-спасательной службе.
Кому принадлежал спортивный самолет - в полиции не уточнили. На месте чрезвычайного происшествия такой работает спасательная служба.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре в Соединенных Штатах Америки разбился тренировочный военный самолет T-38 Talon. В результате крушения погиб один из пилотов. Второго пилота скорая помощь увезла в госпиталь.