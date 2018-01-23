20:55 23.01.2018 | Происшествия | Новости
100184832:Polishuk

В Германии в небе столкнулись самолет и вертолет, погибли четыре человека - ФОТО

В Германии во вторник, 23 января, в небе над городом Филипсбург в земле Баден-Вюртемберг столкнулись спортивный самолет и вертолет.

В Германии в небе столкнулись самолет и вертолет, погибли четыре человека - ФОТО

В результате аварии, по предварительным данным, погибли четыре человека. Как сообщает местная полиция, вертолет принадлежал поисково-спасательной службе.

Кому принадлежал спортивный самолет - в полиции не уточнили. На месте чрезвычайного происшествия такой работает спасательная служба.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре в Соединенных Штатах Америки разбился тренировочный военный самолет T-38 Talon. В результате крушения погиб один из пилотов. Второго пилота скорая помощь увезла в госпиталь.

Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко подписал закон о мониторинге публичных закупок Муженко обсудил с Волкером отношения в оборонной сфере Нацбанк на среду незначительно поднял курс гривны В США произошла стрельба в школе, есть погибший
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив