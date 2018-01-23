В Германии в небе столкнулись самолет и вертолет, погибли четыре человека - ФОТО

В результате аварии, по предварительным данным, погибли четыре человека. Как сообщает местная полиция, вертолет принадлежал поисково-спасательной службе.

Кому принадлежал спортивный самолет - в полиции не уточнили. На месте чрезвычайного происшествия такой работает спасательная служба.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре в Соединенных Штатах Америки разбился тренировочный военный самолет T-38 Talon. В результате крушения погиб один из пилотов. Второго пилота скорая помощь увезла в госпиталь.