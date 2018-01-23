Под Черкассами горела школа-интернат

Местные власти эвакуировали 33 детей в возрасте от 11 до 14 лет. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

Как сообщает пресс-служба Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели около пяти часов вечера получили информацию, что в села Бабанка произошел пожар. Уже на месте пожарные установили, что в специализированной школе-интернате возникло возгорание в спальном помещении на втором этаже двухэтажного здания.

При этом еще до прибытия на место вызова пожарных расчетов администрация заведения провела эвакуацию в безопасное место всех, кто находится в здании.

В течении часа спасателям удалось полностью ликвидировать огонь.

Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на складе фейерверков в промышленной зоне Бавана на окраине Дели в воскресенье, 21 января, произошел пожар. В результате возгорания погибли 17 человек. При этом среди погибших - десять женщин.