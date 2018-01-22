03:00 22.01.2018 | Происшествия | Новости
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Во Владивостоке на базе подводных лодок произошел пожар - ВИДЕО

В одной из бухт российского города Владивосток в воскресенье, 21 января, на базе подлодок Тихоокеанского флота произошел масштабный пожар.

Во Владивостоке на базе подводных лодок произошел пожар - ВИДЕО

Как сообщает местное издание PrimaMedia, ссылаясь на информацию пресс-службы флота, на территории соединения подводных кораблей среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе. Личный состав справился на отлично, - говорится в сообщении.

Вместе с тем очевидцы утверждают, что горела одна из подлодок. Они засняли видео на котором видно, что столб густого черного дыма окутал почти всю бухту.

При этом в главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Приморью сказали, что к ним не поступали сообщения о возгорании в районе бухты Улисс.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Праге в ночь на воскресенье, 21 января, горел отель. В результате пожара погибли четыре человека. Еще около 40 человек пострадали. Как сообщает Radio Praha, горел четырехзвездочный отель Eurostars David в историческом районе чешской столицы возле Национального театра неподалеку от Влтавы.

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