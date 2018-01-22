В украинском МИДе сообщают о семи убитых в результате теракта в Кабуле

На сегодняшний день подтверждена гибель такое количество убитых в результате теракта. Об этом в понедельник утром, 22 января, сообщил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

По его словам, данные по всем этим гражданам уже поступили в посольство. Сейчас в Афганистане работают многие украинские авиатехники, и все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в отеле InterContinental, – пояснил Никитюк, добавив, что теперь украинский консул в Афганистане должен оформить документы для возвращения погибших украинцев в Украину.

Напомним, накануне в Кабуле группа вооруженных лиц вошла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям. По последним сообщениям СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ВВС сообщило, что в результате нападения террористов на гостиницу " Интерконтиненталь" в Кабуле, которое произошло в воскресенье утром, 21 января, погибли 18 человек. Среди них - девять граждан Украины. При этом еще двое лиц до сих пор не опознаны.