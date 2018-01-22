В Таиланде произошел теракт на продуктовом рынке - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, самодельное взрывное устройство было спрятано в припаркованном возле лотка с готовой пищей мотоцикле. Известно, что с этого лотка продавали блюда из свинины.

Согласно словам представителя государственной службы безопасности, злоумышленники установили на мотоцикле и поставили его рядом с рынком. В результате, погром унес жизни троих человек.

В настоящее время пока что ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Швеции возле офисного здания прогремел взрыв.