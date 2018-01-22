В Швеции возле офисного здания прогремел взрыв - ФОТО

Около офисного здания в микрорайоне Розенгорд взорвалось неизвестное устройство. К счастью, в результате инцидента ник то не пострадал.

Как сообщает Sydsvenskan, взрывной волной поврежден фасад здания, в котором находятся офисы нескольких фирм и медицинский центр.

На месте происшествия прибыли взрывотехники. О причинах взрыва пока не сообщается.

При этом в полиции напомнили, что детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок, который недавно также пострадал от взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Хельсингборг южной шведской провинции Сконе в ночь на среду, 18 октября, прогремел сильный взрыв, у входа в здание полиции. По словам правоохранителей, в отделение полиции поступил ряд телефонных звонков о сильном взрыве, прозвучавшем в районе Берга.