07:29 22.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Швеции возле офисного здания прогремел взрыв - ФОТО

В Мальме на юге Швеции в воскресенье вечером 21 января прогремел взрыв.

В Швеции возле офисного здания прогремел взрыв - ФОТО

Около офисного здания в микрорайоне Розенгорд взорвалось неизвестное устройство. К счастью, в результате инцидента ник то не пострадал.

Как сообщает Sydsvenskan, взрывной волной поврежден фасад здания, в котором находятся офисы нескольких фирм и медицинский центр.

На месте происшествия прибыли взрывотехники. О причинах взрыва пока не сообщается.

При этом в полиции напомнили, что детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок, который недавно также пострадал от взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Хельсингборг южной шведской провинции Сконе в ночь на среду, 18 октября, прогремел сильный взрыв, у входа в здание полиции. По словам правоохранителей, в отделение полиции поступил ряд телефонных звонков о сильном взрыве, прозвучавшем в районе Берга.

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