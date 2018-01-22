18:59 22.01.2018 | Происшествия | Новости
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В американской школе произошла стрельба, есть пострадавшие

В Соединенных Штатах Америки в Техасе произошла стрельба в школе. Об этом передает издание New York Post.

В американской школе произошла стрельба, есть пострадавшие

Отмечается, что в результате перестрелки пострадала одна ученица школы. Происшествие случилось в итальянской средней школе в округе Эллис.

На место трагедии сразу прибыл наряд полиции. На время проведения спецоперации школа была заблокирована, а ее ученики находились под охраной.

К счастью стрелка удалось задержать, он свои действия никак пояснить не смог. Сейчас правоохранители устанавливают все причины случившегося.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одессе от полученных травм, в результате перестрелки на улице Новосельского умер сотрудник полиции. 30-летний Пригарин Сергей Владимирович, который находился в тяжелом состоянии, умер в больнице. Отмечается, что он погиб при исполнении своих обязанностей.

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