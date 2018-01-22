СБУ пресекла закупку санкционной продукции из России

Как выяснили оперативники, региональная дирекция оператора объявила тендер на закупку автомобильных запчастей для ведомственного транспорта на сумму свыше 600 тысяч гривен.

В результате оказалось, что фактический победитель торгов через механизм субподряда планировал поставить оборудование российского производителя, который находится под санкциями согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом президента Украины.

По предварительным данным, сотрудники строгого порядка проинформировали руководство горсовета о выявленных фактах, после чего тендерный комитет отклонил предложения участников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за 11 месяцев прошлого года украинское государство экспортировало в Россию товаров на 3,58 млрд. долларов. Таким образом, это на 11,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.