13:54 22.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100184713:labazovych

СБУ пресекла закупку санкционной продукции из России

Сотрудники СБУ в Николаевской области пресекли закупку санкционной продукции российского производства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

СБУ пресекла закупку санкционной продукции из России

Как выяснили оперативники, региональная дирекция оператора объявила тендер на закупку автомобильных запчастей для ведомственного транспорта на сумму свыше 600 тысяч гривен.

В результате оказалось, что фактический победитель торгов через механизм субподряда планировал поставить оборудование российского производителя, который находится под санкциями согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом президента Украины. 

По предварительным данным, сотрудники строгого порядка проинформировали руководство горсовета о выявленных фактах, после чего тендерный комитет отклонил предложения участников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за 11 месяцев прошлого года украинское государство экспортировало  в Россию товаров на 3,58 млрд. долларов. Таким образом, это на 11,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

Поделиться
Читайте также:
 
Украина и МВФ продолжают переговоры по аккумуляции международных резервов на 2018 год, - Чурий Украинские спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах В резервах НБУ хранится 25 тонн золота, - Чурий 2018 год рынок нефти начал с ценового максимума
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив