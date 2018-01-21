В Венесуэле ликвидировали Оскара Переса - ФОТО

Оскар Перес, мятежный венесуэльский офицер, был ликвидирован в ходе недавней перестрелки. С ним была уничтожена и часть его группы повстанцев бросившая вызов режиму Мадуро. Другая часть группы арестована.

Во время перестрелки Перес опубликовал в своем твитере последнее видео где он истекая кровью вел прямой стрим с места боя. На фоне слышны звуки стрельбы. После трех часов боя Перес и часть его людей были уничтожены, полиция также понесла потери с двумя убитыми офицерами и еще пятью ранеными.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал запретить оппозиционным партиям участвовать в президентских выборах в 2018 году.