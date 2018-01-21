22:27 21.01.2018 | Происшествия | Новости
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В центре Праги сгорел отель, погибли четыре человека

В Праге в ночь на воскресенье, 21 января, горел отель.

В центре Праги сгорел отель, погибли четыре человека

В результате пожара погибли четыре человека. Еще около 40 человек пострадали.

Как сообщает Radio Praha, горел четырехзвездочный отель Eurostars David в историческом районе чешской столицы возле Национального театра неподалеку от Влтавы.

Двое постояльцев отеля, 21-летний немец и 20-летняя южнокореянка, погибли непосредственно во время пожара. Две госпитализированные женщины скончались от полученных ранений уже в больнице.

При этом из пострадавших, среди которых двое пожарных, пятеро получили серьезные травмы. Среди пострадавших также трое граждан Нидерландов, турок и француз.

Всего пожарные эвакуировали из гостиницы 34 человек, большая часть которых являются иностранцами.

Спасатели, работающие на пожаре, предупреждают, что число пострадавших может увеличиться.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле, которое произошло в воскресенье утром, 21 января, погибли 18 человек. Среди них - девять граждан Украины. При этом еще двое лиц до сих пор не опознаны.

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