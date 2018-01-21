15:51 21.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области мужчина стрелял по коммунальщикам

В поселке Долиновка Арцизского района Одесской области сельский житель открыл огонь по сотрудникам ремонтной бригады. Об этом передает отдел коммуникаций ГУНП в Одесской области.

В Одесской области мужчина стрелял по коммунальщикам

По предварительной информации, в село Долиновка прибыли коммунальщики для проведения ремонтных работы электросетей. К бригаде ремонтников обратился 68-летний пенсионер, который в категорической форме потребовал прекратить проводить ремонт сетей, угрожая рабочим оружейной расправой. Старика возмутил тот факт, что работники начали пилить ветки деревьев, которые находились на его участке для восстановление электроснабжения в поселке.

Началась ссора, в ходе которой мужчина вынес из дома охотничье ружье и начал палить в сторону коммунальщиков.

На место происшествия были вызваны работники полиции. Правоохранители изъяли ружье, разрешения на которое у мужчины не оказалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе пьяный мужчина из окна своей квартиры открыл огонь по пенсионерам, один человек погиб.

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