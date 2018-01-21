13:49 21.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Карпатах на туристов сошла огромная лавина

На территории Яремчанского городского совета вблизи озера Несамовите семеро киевских туристов стали жертвами схождения лавины. Об этом передает управление по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В Карпатах на туристов сошла огромная лавина

В результате инцидента все туристы остались живы и смогли самостоятельно добраться до базы отдыха "Заросляк", скалолазы отделались легким испугом.  Власти области предупредили туристов и лыжников о четвертый уровне лавинной опасности (высокая лавинная опасность), в результате снегопада выпало от 30-50 см свежего снега. Большая лавина была зафиксирована сегодня в районе горы Поп Иван, а потому в ближайшее время стоит воздержаться от катаний на лыжах или горных путешествий.

Кроме этого существует угроза оползней снежных массивов на дороги – поэтому водителям, которые планируют поездки в горы, следует быть максимально осторожными.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность.

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