В Карпатах на туристов сошла огромная лавина

В результате инцидента все туристы остались живы и смогли самостоятельно добраться до базы отдыха "Заросляк", скалолазы отделались легким испугом. Власти области предупредили туристов и лыжников о четвертый уровне лавинной опасности (высокая лавинная опасность), в результате снегопада выпало от 30-50 см свежего снега. Большая лавина была зафиксирована сегодня в районе горы Поп Иван, а потому в ближайшее время стоит воздержаться от катаний на лыжах или горных путешествий.

Кроме этого существует угроза оползней снежных массивов на дороги – поэтому водителям, которые планируют поездки в горы, следует быть максимально осторожными.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность.