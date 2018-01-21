В Индии сгорел склад фейерверков, 17 человек погибли

В результате возгорания погибли 17 человек. При этом среди погибших - десять женщин. Как сообщает телеканал NDTV, выбраться удалось только двоим сотрудникам. Люди прыгнули с крыши трехэтажного здания и получили переломы ног.

Весте с тем многие сотрудники, которые находились наверху, оказались заблокированными, так как в здании был только один выход – на первом этаже.

По данным спасателей пожар начался в подвале и быстро распространился по зданию. Пожарным понадобилось около трех часов, чтобы потушить огонь.

Вместе с тем один из выживших рассказал, что склад открылся примерно две недели назад. Там упаковывали фейерверки, произведенные в Китае.

Мнстные власти уже идентифицировали семерых погибших. Полиция задержала владельца склада Маноджа Джайна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Праге в ночь на воскресенье, 21 января, горел отель.

В результате пожара погибли четыре человека. Еще около 40 человек пострадали.

Как сообщает Radio Praha, горел четырехзвездочный отель Eurostars David в историческом районе чешской столицы возле Национального театра неподалеку от Влтавы.