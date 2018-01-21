Украинские пограничники задержали молдаванина с киндер-сюрпризами

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины наркотики в шоколадках киндер-сюрприз. Об этом передает пресс-служба Госпогранслужбы.
Сообщается, что в ходе осмотра автомобиля украинские пограничники заметили нервное поведение 58-летнего мужчины. Выяснилось, что иностранец скрыл серо-зеленое вещество, вероятно марихуану, в детской игрушке киндер-сюрприз и сунул в пакет с чаем. Однако мужчина нашел оригинальное оправдание внезапной находке рассказав пограничникам о новогоднем подарке от его родственника из Украины.
Обнаруженное серо-зеленое вещество, вес которого составил около 18 граммов, все найденное было изъято и отправлено на экспертизу для выяснения состава неизвестного вещества.
На данный момент мужчина задержан, решается вопрос о его экстрадиции в Молдову.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Виннитчине в авто нарушителя правил движения обнаружили наркотики.