Украинские пограничники задержали молдаванина с киндер-сюрпризами

Сообщается, что в ходе осмотра автомобиля украинские пограничники заметили нервное поведение 58-летнего мужчины. Выяснилось, что иностранец скрыл серо-зеленое вещество, вероятно марихуану, в детской игрушке киндер-сюрприз и сунул в пакет с чаем. Однако мужчина нашел оригинальное оправдание внезапной находке рассказав пограничникам о новогоднем подарке от его родственника из Украины.

Обнаруженное серо-зеленое вещество, вес которого составил около 18 граммов, все найденное было изъято и отправлено на экспертизу для выяснения состава неизвестного вещества.

На данный момент мужчина задержан, решается вопрос о его экстрадиции в Молдову.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Виннитчине в авто нарушителя правил движения обнаружили наркотики.