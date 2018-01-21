20:32 21.01.2018 | Происшествия | Новости
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От теракта в Кабуле погиб генконсул Афганистана

В результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле, который произошел в воскресенье утром, 21 января, погибшем афганский генеральный консул Абдулла Вахид Поян.

От теракта в Кабуле погиб генконсул Афганистана

Об этом сообщил посол Афганистана в Пакистане Омар Захилвал в своем Twitter. По его данным Поян занимал должность генконсула в Пешаваре.

Ответственность за атаку на отель взяла на себя террористическая организация "Талибан". По данным МВД Афганистана, в нападении принимали участие шесть боевиков.

Напомним, в отеле проходила вечеринка, на которую ворвались боевики и открыли огонь по людям.

Как сообщал УРА-Информ, в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле, которое произошло в воскресенье утром, 21 января, погибли 18 человек. Среди них - девять граждан Украины. При этом еще двое лиц до сих пор не опознаны.

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