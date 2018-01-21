На Харьковщине мужчина взял в заложники человека - ФОТО

Сообщается, что военнослужащий, боец АТО вернулся домой после службы в рядах ВСУ. На радостях мужчина употребил слишком много алкоголя и закрылся в своей квартире с двумя детьми и своей супругой, угрожая им ножевой расправой. Дочь мужчина смогла вызвать на место происшествия полицию. Правоохранители уговорили нетрезвого мужчину отпустить семью.

Позже выяснилось, что это была бытовая ссора между бывшим бойцом АТО и его сожительницей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове на улице Шевченко возле торгово-развлекательного центра "Рост" неизвестный взял в заложники сотрудников "Укрпочты".