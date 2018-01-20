В Запорожье произошло ДТП - ФОТО

По предварительной информации, виновниками массовой аварии на дороги стали водители Тoyota RAV4 и Toyota Camry. В результате столкновения также были задеты автомобили ВАЗ-2108", Daewoo Espero и Opel, которые были припаркованы на обочине дороги. В дорожно-транспортном происшествии пострадало четыре человека, в том числе водитель Toyota Camry.

Три человека госпитализированы с тяжелыми травмами.

Правоохранители устанавливают личность водителя автомобиля Toyota Camry. На месте происшествия работает следственная экспертиза, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье грузовик марки &ldquo Volvo” врезался в железобетонные элементы моста.