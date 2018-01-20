В Украине без обесточенными остаются 390 населенных пунктов

По состоянию на утро, 20 января в трех областях страны наблюдаются осложнения с рабой электросетей, а именно: Одесская - 298, Черкасская - 76, Черниговская - 16. В результате резкого ухудшения погодных условий отдаленные областные населенные пункты лишились освещения, из-за большого объема выпадения осадков повалено множество деревьев.

Сложнее всего пришлось городу Измаил и Вилково, здесь без электричества осталось более половины жилых домов. На данный момент привлечены бригады облэнерго для проведения ремонтных работ.

Ранее с власти соседней Николаевской области с 10:00 утра, 19 января 2018 года любые скоростные ограничения движения с автомобилей и грузового транспорта временно сняты. Такие меры были предприняты ввиду значительного ухудшения погодных условий и выпадений аномального для области уровня осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские синоптики предупредили о приближении на территорию страны ледяного шторма.