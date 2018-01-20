19:40 20.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции в аварию попал пассажирский автобус - ФОТО

На одной из турецких трасс перевернулся пассажирский автобус. Об этом передает Anadolu.

В Турции в аварию попал пассажирский автобус - ФОТО

Инцидент произошел в столичном пригороде Анкары, водитель автобуса не справился с управлением и налетел на обочину. Транспорт несколько раз перевернулся. Местный губернатор провинции Ексишехир сообщил о 44-ых погибших, из них погибло 11 человек, более 30 направленны в реанимационный отдел, у них серьезные повреждения скелета. Сам водитель и его помошник остались живы и получили незначительные переломы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Турции в провинции Муш произошел похожий случай, там пассажирский автобус слетел с дороги. В результате аварии погибло шесть человек, еще 20 получили серьезные ранение, пятеро из них были направлены в реанимационное отделение. 

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