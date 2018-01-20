В Одессе задержали исламистского экстремиста - ФОТО

Об этом передает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что иностранец был членом радикальной исламистской группировки. Установлено, что на территории Украины мужчина отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама.

Выяснилось, что преступник состоит в списке Интерпола, его имя объявлено в международный розыск. На данный момент решается вопрос о срочной экстрадиции иностранца в Узбекистан, где его уже ждет суровый приговор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в международном аэропорту "Одесса" малазиец пытался покинуть страну по фальшивому паспорту. Сам мужчина подтвердил факт наличия поддельного документа, однако с какой целью прибыл в страну, и где взял документ объяснить не смог.