20:00 20.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода

 В Киеве сегодня, 20 января на улице Богатырской произошло смертельное ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода

Жуткое ДТП сегодня наблюдали жители столицы. На одном из пешеходных переходов на полной скорости грузовик насмерть сбил мужчину, который пересекал дорогу в установленном порядке месте. На место происшествия прибыли правоохранители и медики, которые констатировали смерть мужчины. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В столице с начала сентября повысился уровень попадание в ДТП в связи с ухудшением погодных условий. Обычно в такое время года большинство автомобилей не подготовлено к езде по мокрому покрытию, из-за чего увеличивается риск попадания в аварийную ситуацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве таксист на пешеходном переходе сбил мужчину.

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