В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода

Жуткое ДТП сегодня наблюдали жители столицы. На одном из пешеходных переходов на полной скорости грузовик насмерть сбил мужчину, который пересекал дорогу в установленном порядке месте. На место происшествия прибыли правоохранители и медики, которые констатировали смерть мужчины.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В столице с начала сентября повысился уровень попадание в ДТП в связи с ухудшением погодных условий. Обычно в такое время года большинство автомобилей не подготовлено к езде по мокрому покрытию, из-за чего увеличивается риск попадания в аварийную ситуацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве таксист на пешеходном переходе сбил мужчину.