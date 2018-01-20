В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода

В Киеве сегодня, 20 января на улице Богатырской произошло смертельное ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua.
Жуткое ДТП сегодня наблюдали жители столицы. На одном из пешеходных переходов на полной скорости грузовик насмерть сбил мужчину, который пересекал дорогу в установленном порядке месте. На место происшествия прибыли правоохранители и медики, которые констатировали смерть мужчины.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В столице с начала сентября повысился уровень попадание в ДТП в связи с ухудшением погодных условий. Обычно в такое время года большинство автомобилей не подготовлено к езде по мокрому покрытию, из-за чего увеличивается риск попадания в аварийную ситуацию.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве таксист на пешеходном переходе сбил мужчину.