Неизвестные в столице напали на иностранца

Сообщается, что инцидент произошел возле Михайловского собора около двух часов дня. На 23-него Лиама, который прибыл в Киев в качестве туриста напали трое неизвестных молодчиков и изрядно поколотили интуриста. Неравнодушные киевляне вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей. Они же помогли британцу написать заявление на хулиганов в полиции, однако правоохранители плохо владеют английским, потому пообещали разобраться с этим делом после перевода обращения иностранца.

Позже выяснилось, что конкретных мотивов для нападения на британского гражданина не было.

"Ничего не украли, били просто для развлечения за нестандартную внешность". - говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киева ночью двое неизвестных напали на прохожего, избили его и отобрали личные вещи.