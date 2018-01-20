23:00 20.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Неизвестные в столице напали на иностранца

В Киеве группа молодых людей сильно поколотила гражданина Великобритании. Об этом передает пресс-служба киевской полиции.

Неизвестные в столице напали на иностранца

Сообщается, что инцидент произошел возле Михайловского собора около двух часов дня. На 23-него Лиама, который прибыл в Киев в качестве туриста напали трое неизвестных молодчиков и изрядно поколотили интуриста. Неравнодушные киевляне вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей. Они же помогли британцу написать заявление на хулиганов в полиции, однако правоохранители плохо владеют английским, потому пообещали разобраться с этим делом после перевода обращения иностранца.

Позже выяснилось, что конкретных мотивов для нападения на британского гражданина не было. 

"Ничего не украли, били просто для развлечения за нестандартную внешность". - говорится в сообщении полиции. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киева ночью двое неизвестных напали на прохожего, избили его и отобрали личные вещи. 

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