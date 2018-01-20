На Закарпатье молодой парень совершил самоубийство

По предварительной информации, парень после ужина с семьей вышел с дома и не вернулся. Его 40-летний отчим обнаружил тело пасынка в бездыханном состоянии и с фиолетовым лицом не сеновале. По прибытии на место происшествия медики констатировали смерть из-за нехватки воздуха. Правоохранители начали допрашивать родных и близких умершего, устанавливаются все обстоятельства самоубийства несовершеннолетнего.

По данному факту правоохранители начали проверку. Сейчас открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Николаевщине 14-летний школьник совершил самоубийство. Как выяснилось, мальчик пришел после учебы и закрывшись в комнате привязал веревку к дверной ручке и совершил суицид путем повешения.