17:24 20.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье молодой парень совершил самоубийство

В пятницу, 19 января в поселке Ясиня Раховского района на Закарпатье был обнаружен труп- 17-го юноши. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье молодой парень совершил самоубийство

По предварительной информации, парень после ужина с семьей вышел с дома и не вернулся. Его 40-летний отчим обнаружил тело пасынка в бездыханном состоянии и с фиолетовым лицом не сеновале. По прибытии на место происшествия медики констатировали смерть из-за нехватки воздуха. Правоохранители начали допрашивать родных и близких умершего, устанавливаются все обстоятельства самоубийства несовершеннолетнего.

По данному факту правоохранители начали проверку. Сейчас открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Николаевщине 14-летний школьник совершил самоубийство. Как выяснилось, мальчик пришел после учебы и закрывшись в комнате привязал веревку к дверной ручке и совершил суицид путем повешения.

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