На берега Мексики обрушилось землетрясение

Сообщается, что основной удар пришелся на воды между штатами Южная Нижняя Калифорния и Сонора. Эпицентр тряски находится примерно на глубине 16 км. Никакой информации и пострадавших нет, о суммах ущерба также не сообщается. Местные жители не сильно рады стихии, однако несмотря на амплитуду землетрясение, сильного ущерба он нанес. Это местность в заливе является уникальной зоной, так как здесь находится береговая линия путыни.

Местность очень популярна у автотуристов из США и Канады.

Ранее трясло Папуа-Новую Гвинею. Его магнитуда составила 5,5 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки были зафиксированы в 110 километрах к северо-западу от города Маданг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Боливии и Чили прошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.