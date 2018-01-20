11:10 20.01.2018 | Происшествия | Новости
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На берега Мексики обрушилось землетрясение

В Мексиканской и Калифорнийском заливах произошло сильное землетрясение в шесть с половиной баллов. Об этом передает СBS news.

На берега Мексики обрушилось землетрясение

Сообщается, что основной удар пришелся на воды между штатами Южная Нижняя Калифорния и Сонора. Эпицентр тряски находится примерно на глубине 16 км. Никакой информации и пострадавших нет, о суммах ущерба также не сообщается. Местные жители не сильно рады стихии, однако несмотря на амплитуду землетрясение, сильного ущерба он нанес. Это местность в заливе является уникальной зоной, так как здесь находится береговая линия путыни.

Местность очень популярна у автотуристов из США и Канады.

Ранее трясло Папуа-Новую Гвинею. Его магнитуда составила 5,5 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки были зафиксированы в 110 километрах к северо-западу от города Маданг. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Боливии и Чили прошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.

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