В центре Одессы произошла стрельба, есть погибший - ФОТО

В праздник Крещения, 19 января, в центре Одессы произошла перестрелка, в результате чего погиб один человек. Еще, по меньшей мере, несколько получили серьезные ранения. Сейчас они госпитализированы и находятся в городской больнице.
Об этом сообщает издание "Думская".
По словам сотрудников правоохранительных органов, стрельба произошла неподалеку от школы №122 на Новосельского, 48. На данный момент правоохранители разыскивают белый автомобиль марки Kia, на котором скрылись двое вооруженных злоумышленников.
"Происходит спецоперация - задерживают вооруженных преступников".
В свою очередь очевидцы проишествия отметили, что в результате стрельбы в центре Одессы ранены сотрудники полиции. Кроме того, сообщается о гибели одного человека.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во время демонтажа МАФа произошла стрельба, есть раненый. В результате инцидента владелец кафе получил огнестрельное ранение.