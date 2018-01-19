16:56 19.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Одессы произошла стрельба, есть погибший - ФОТО

В праздник Крещения, 19 января, в центре Одессы произошла перестрелка, в результате чего погиб один человек. Еще, по меньшей мере, несколько получили серьезные ранения. Сейчас они госпитализированы и находятся в городской больнице.

В центре Одессы произошла стрельба, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщает издание "Думская". 

По словам сотрудников правоохранительных органов, стрельба произошла неподалеку от школы №122 на Новосельского, 48. На данный момент правоохранители разыскивают белый автомобиль марки Kia, на котором скрылись двое вооруженных злоумышленников.

"Происходит спецоперация - задерживают вооруженных преступников".

В свою очередь очевидцы проишествия отметили, что в результате стрельбы в центре Одессы ранены сотрудники полиции. Кроме того, сообщается о гибели одного человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во время демонтажа МАФа произошла стрельба, есть раненый. В результате инцидента владелец кафе получил огнестрельное ранение. 

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