В центре Одессы произошла стрельба, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщает издание "Думская".

По словам сотрудников правоохранительных органов, стрельба произошла неподалеку от школы №122 на Новосельского, 48. На данный момент правоохранители разыскивают белый автомобиль марки Kia, на котором скрылись двое вооруженных злоумышленников.

"Происходит спецоперация - задерживают вооруженных преступников".

В свою очередь очевидцы проишествия отметили, что в результате стрельбы в центре Одессы ранены сотрудники полиции. Кроме того, сообщается о гибели одного человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во время демонтажа МАФа произошла стрельба, есть раненый. В результате инцидента владелец кафе получил огнестрельное ранение.