08:36 19.01.2018 | Общество | Новости
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В США разбился вертолет

В американском городе Хьюстон штата Техас в аварию попал вертолет, на котором находились зимбабвийские оппозиционеры. Об этом передает пресс-служба полиции Нью-Мексико.

В США разбился вертолет

Сообщается, что на борту транспорта находился представитель зимбабвийской оппозиции Рой Беннетт и его жена Эйлин. В результате инцидента погибло пять человек, в том числе и африканский политик. Федеральное управление авиации прибудет на место аварии для выяснения причин. Авария произошла в одном из горных районов штата на частном воздушном судне Huey.

Во время аварии погиб также второй пилот летательного аппарата, Пол Кобб, близкий друг оппозиционного политика. Удалось выжить лишь одной девочке, ее с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение. Выжила дочь друга, Андра Кобб.

Беннетт был казначеем оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" в африканском Зимбабве. Причастность к аварии действующего руководства страны рассматривается как возможная версия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Канаде разбился вертолет, погибли четыре человека.

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