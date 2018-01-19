В Германии ураган нанес ущерб на 500 млн евро

Из-за катастрофы количество погибших в стране возросло до восьми человек. Ранее сообщалось о гибели шести человек, в том числе двух спасателей. Один человек упал с крыши дома, когда пытался укрепить ее, второй пострадавший скончался после падения дерева.

На междугородных линиях Германии постепенно восстановили железнодорожное сообщение через день после того, как оно было приостановлено из-за сильного урагана, вызвавшего транспортный хаос в Европе.

Отмечается, что такое было впервые, после остановки железнодорожного транспорта в 2007 году. Сотни сотрудников железной дороги работали всю ночь, чтобы очистить дорогу от ветвей и деревьев и восстановить поврежденные линии. Многие деревья были вырваны с корнем. Скорость ветра достигала 130 км/ч. Ураган повалил деревья и вблизи жилых домов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в результат урагана Фредерике, который бушует в ряде европейских стран, погибли не менее десяти человек. По последним данным, шесть человек погибли в Германии. Еще две смерти зафиксированы в Нидерландах и по одному – в Бельгии и в Италии.