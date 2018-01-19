В Германии из-за урагана самолет совершил экстремальную посадку – ВИДЕО

В сложной ситуации экипаж сажал машину без автопилота.

На видео видно, как во время захода на посадку сильные порывы ветра швыряют самолет из стороны в сторону. Персонал аэропорта с тревогой наблюдал за посадкой лайнера.

По данным администрации аэропорта, из-за непогоды были отменены тридцать семь рейсов. Однако некоторым самолетам разрешили посадку, часть их них вынуждены были уйти на второй круг.

В этот день на территории Германии был объявлен "красный" уровень тревоги в связи со штормовым циклоном. Жертвами непогоды стали шесть человек, десятки граждан получили травмы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", снегопад в Одессе практически заблокировал работу аэропорта. Аэропорт Одессы не принял два самолета из Киева, также отменили международные рейсы из Варшавы, Дубая, Стамбула, Минска и Анкары.