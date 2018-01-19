В Германии из-за урагана самолет совершил экстремальную посадку – ВИДЕО
В аэропорту немецкого города Дюссельдорф пассажирский самолет совершил посадку во время бушевавшего урагана. Об этом сообщают местные СМИ.
В сложной ситуации экипаж сажал машину без автопилота.
На видео видно, как во время захода на посадку сильные порывы ветра швыряют самолет из стороны в сторону. Персонал аэропорта с тревогой наблюдал за посадкой лайнера.
По данным администрации аэропорта, из-за непогоды были отменены тридцать семь рейсов. Однако некоторым самолетам разрешили посадку, часть их них вынуждены были уйти на второй круг.
В этот день на территории Германии был объявлен "красный" уровень тревоги в связи со штормовым циклоном. Жертвами непогоды стали шесть человек, десятки граждан получили травмы.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", снегопад в Одессе практически заблокировал работу аэропорта. Аэропорт Одессы не принял два самолета из Киева, также отменили международные рейсы из Варшавы, Дубая, Стамбула, Минска и Анкары.
В Германии в течении 2017 года было зафиксировано рекордное количество вынесенных уголовных подозрений в организации террористических актов. Об этом сообщает информагентство dpa со ссылкой на представителя Федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ.