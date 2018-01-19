В Борисполе пьяный водитель разбил полицейскую машины, два человек а пострадали - ФОТО

В результате аварии двое полицейских попали в больницу. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя, дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов дня.

Нарушитель на автомобиле Jaguar X-Type не придерживался безопасной дистанции и на скорости столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius.

При этом, как оказалось за рулем иномарки находился нетрезвый мужчина. На него составили протокол по статье КУоАП Управление в состоянии опьянения и передали материалы дела следователем Бориспольского отдела полиции.

Травмированных полицейских скорая помощь увезла в больницу. Виновник аварии видимых повреждений не получил.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник, 16 января, иномарка врезалась в опору моста. По предварительным данным водитель не справился с управление. В результате аварии погиб один человек.