Ураган Фредерике унес жизни десяти человек

По последним данным, шесть человек погибли в Германии. Еще две смерти зафиксированы в Нидерландах и по одному – в Бельгии и в Италии.

При этом несколько десятков человек получили травмы. Чаще всего причиной несчастных случаев становились упавшие деревья и различные предметов с домов.

Ураган привел к масштабным транспортным проблемам в ФРГ, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и Италии.

В Нидерландах во второй половине четверга был полностью приостановлено движение воздушного и железнодорожного транспорта. В Германии с 16:00 по местному времени по всей стране остановлены поезда дальнего следования. В ряде федеральных земель отменено также региональные железнодорожные пассажирские перевозки. Ураган привел к проблемам в работе ряда немецких аэропортов.

В северной части Великобритании и Северной Ирландии за сильных снегопадов парализованы дороги, в результате чего десятки автомобилистов оказались заблокированными на заметенных снегом дорогах. Также из-за сильных порывов ветра и падения деревьев в стране были повреждены линии электропередач.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган Фредерике, который обрушился в четверг, 18 января, на Нидерланды и северо-западные регионы Германии, вызвав хаос. В регионе остановлены работы железнодорожного и воздушного транспорта, а срываемые крыши и деревья убивают людей. Как сообщает издание De Telegraaf, по меньшей мере три человека умерли в голландской провинции Оверепид. Во время урагана на них упали деревья.